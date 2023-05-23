Yunanistan'da Çipras hükümeti kurma görevini reddetti

Yunanistan’da 21 Mayıs Pazar günü yapılan genel seçimin ardından Yeni Demokrasi (ND) Partisi Lideri Başbakan Kyriakos Miçotakis’in iade ettiği hükümet kurma görevi bugün, ana muhalefet partisi SYRIZA Lideri Aleksis Çipras’a verildi.

Çipras, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından kendisini verilen görevi kabul etmedi. Başkent Atina'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çipras, Syriza destekçilerinden özür dileyerek, “Seçim sonucunun bizim için acı verici bir darbe olduğunu saklamak için hiçbir sebep yok, bu beklenmedik bir sonuçtu” ifadelerini kullandı.

Çipras, "Bu sonucun tüm sorumluluğunu üstleniyorum” dedi. İstifa etmeyi düşünmediğini söyleyen Çipras, savaşmaya devam edeceğini vurguladı. Yeniden seçime gidileceğini işaret eden ve Miçotakis hükümetini hedef alan Çipras, “Bu sonuçlar tekrarlanırsa her şeye gücü yeten, sorumsuz bir başbakan olacağını hayal edin.

Bu hükümet, iktidardaki ilk 4 yılında hukukun üstünlüğüne, demokrasiye veya siyasi çoğulculuğa saygı duymadığını gösterdi. Yani genel görünüm karanlık, sorumsuz, hegemonik ve kibirli bir hükümete sahip olmayı önleme ihtiyacıdır” şeklinde konuştu.

Çipras’ın reddettiği hükümet kurma görevi, seçimi üçüncü sırada bitiren Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Lideri Nikos Androulakis’a verilecek.



MİÇOTAKİS İADE ETMİŞTİ

Seçimin ardından Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'nun hükümet kurma görevini dün verdiği Yeni Demokrasi Partisi Lideri Başbakan Miçotakis, akşam saatlerinde görevi iade etmişti. Yeni Demokrasi Partisi oyların yüzde 40,79'unu alarak 300 sandalyeli parlamentoda 146 sandalye elde etmişti. SYRIZA oyların yüzde 20,7'sini alarak 71 sandalye, PASOK ise yüzde 11,46 oy oranıyla 41 sandalye kazanmıştı.



BU KEZ SALT ÇOĞUNLUK SİSTEMİ UYGULANACAK

Ülkede hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan 151 sandalyeye ulaşamazken, koalisyon için uzlaşıya varılamaması durumunda ikinci kez sandığa gidilecek. Bu kez salt çoğunluk sistemi uygulanacak ve oyların yüzde 38’ini alan taraf, tek başına hükümet kurabilecek. (İHA)