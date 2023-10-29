Yunanistan’da deprem oldu.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
Depremin saati 13.59 olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 6.91 kilometre olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre Yunanistan’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan’da deprem oldu.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.
Depremin saati 13.59 olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 6.91 kilometre olarak açıklandı.