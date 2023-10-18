Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu

Göstericiler, büyük bir Filistin bayrağı taşıyarak yürüdü. Gösteriye polis müdahale etti.

“Adalet Olmadan Barış Olmaz”

Gösteri, 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara karşı birçok ülkede düzenlenen Filistin’e destek protestolarına katılan Atina’daki binlerce kişi tarafından gerçekleştirildi. Göstericiler, sık sık “Adalet olmadan barış olmaz” ve “Bu suçun altında NATO’nun, AB’nin ve İsrail’in imzası var” sloganlarını attılar.

10 Bin Kişi Katıldı

Protestonun organizatörleri yayınladıkları açıklamada, gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirterek, “Tüm demokratik dünyayı, katledilen binlerce masum için adalet ve aynı zamanda Hamas tarafından tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek dayanışma göstermeye çağırıyoruz” dedi.

Polis Müdahalesi

Göstericiler, İsrail Büyükelçiliğine yaklaştığı sırada ise polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, göstericileri bölgeden uzaklaştırdı. Müdahale sırasında bazı göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Müdahalede yaralanan ya da gözaltına alınan olup olmadığı henüz bilinmiyor.