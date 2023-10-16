Yunanistan'da iktidar yerel seçimlerde umduğunu bulamadı

Yunanistan'da yerel seçimlerin ikinci turunda, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, ilk turdaki başarısını yakalayamazken, partinin desteklediği aday Kostas Bakoyannis Atina Belediye Başkanlığını kazanamadı.

Ülkede 8 Ekim'de yapılan yerel seçimlerde, adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 43'ünü alamadığı, aralarında başkent Atina'nın da olduğu 84 belediye için ikinci tur oylama yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ablası eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin Atina Belediye Başkanı olan oğlu Kostas Bakoyannis seçimin ikinci turunda başkanlığı kaybetti.

Atina Belediye Başkanlığını Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi'nin (PASOK) desteklediği aday Haris Dukas kazandı.

ATİNA'YI DUKAS KAZANDI

Oyların yüzde 56'sını alan Dukas, ikinci turda Radikal Sol İttifakı'ndan (SYRIZA) da aldığı destekle Yeni Demokrasi'nin güçlü isimlerinden Bakoyannis'i geride bıraktı.

Miçotakis, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, "Yeni Demokrasi için iyi bir akşam olmadı." dedi.

Seçime katılım oranının düşük olduğuna dikkati çeken Miçotakis, hükümetin siyasi mesajı düzgün okuyarak sağlam adımlarla yoluna devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Dukas'ı seçim başarısından ötürü tebrik eden Bakoyannis, "Sonucun sorumluluğu benimdir." diye konuştu.

Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni lideri Stefanos Kasselakis ise Yeni Demokrasi'nin başta Atina Belediyesi olmak üzere ikinci tur seçimlerde sergilediği performans için "Miçotakis rejimi bu akşam ilk büyük kırılmasını yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Atina Belediye Başkanlığını kazanan Dukas, seçim başarısını "En güzel yolculuk şimdi başlıyor." sözleriyle yorumladı.

PASOK'un lideri Nikos Andrulakis, Dukas'ın başarısıyla büyük bir zafer kazandıklarını ifade etti.

BÖLGE VALİLİKLERİ

Toplam 13 bölge valiliği bulunan Yunanistan'da, seçimin ikinci tura kaldığı 6 bölgenin sadece birinde Yeni Demokrasi'nin desteklediği aday başarı sağladı.

Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi'nde, bağımsız aday Topsidis Hristodulos, Kuzey Ege Bölgesi'nde bağımsız aday Mucuris Konstandinos, Batı Makedonya Bölgesi'nde bağımsız aday Amanatidis Yorgos, Tesalya Bölgesi'nde PASOK ve SYRIZA'nın desteklediği Kuretas Dimitrios, İyon Adaları Bölgesi'nde bağımsız aday Trepeklis Yannis kazanırken, sadece Mora Bölgesi'nde Yeni Demokrasi'nin desteklediği aday Dimitrios Ptohos seçimi önde tamamladı.

BATI TRAKYA İKİ BELEDİYE TÜRKLERİN

İkinci tur seçimlerde, Batı Trakya Türk azınlığının yoğun olarak yaşadığı İskeçe ve Rodop illerindeki toplam 8 belediyeden ikisinde Türk belediye başkanı seçildii. Böylece ilk turda kazanan Türk adayla birlikte bölgedeki Türk belediye başkanı sayısı 3'e yükseldi.

Türk nüfusun çoğunlukta bulunduğu Rodop ilindeki Kozlukepir (Ariana) Belediye Başkanlığına Erdem Hüseyin ile İskeçe'deki Mustafçova (Miki) Belediye Başkanlığına Ahmet Kurt seçildi.

Diğer yandan, Gümülcine'de Yannis Garanis ilk turda, İskeçe'de de Efstratios Kontos ikinci turda belediye başkanlığını kazandı.

Yassıköy (İasmos) Belediye Başkanlığını ise ilk turda Caner İmam kazanmıştı.

İlk turda Yeni Demokrasi, bölge valiliklerinde seçimi önde bitirmişti

Başkent Atina'nın da bulunduğu Attiki Bölgesi'nde Yeni Demokrasi'nin desteklediği eski Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bölge valiliğini ilk turda garantilemişti.

Selanik'in de bulunduğu Orta Makedonya Bölgesi'nde eski Bölge Valisi Apostolos Cicikostas, seçilmeyi ilk turda başarmıştı.

Yeni Demokrasi'nin desteklediği adaylardan Batı Yunanistan Bölgesi'nde Farmakis Nektarios, Epir Bölgesi'nde Aleksandros Kahrimanis, Güney Ege Bölgesi'nde Hacimarkos Yorgos ve Orta Yunanistan Bölgesi'nde Spanos Fanis, ilk turda bölge valisi seçilmişti.

Girit'te de hem Yeni Demokrasi hem de PASOK'un desteğini alan eski Bölge Valisi Stavros Arnautakis yüzde 79'a yakın oyla yeniden seçilmişti.

Ülke genelindeki 332 belediyeden 84'ünde ilk turda belediye başkanı seçilememiş, seçim ikinci tura kalmıştı.

SEÇİM SİSTEMİ

Yunanistan'daki yerel seçim sistemine göre, seçime partiler değil aday listeleri katılıyor. Partiler ise belli aday listelerini desteklediklerini açıklayabiliyor. Bu nedenle bazı bölgelerde birkaç partinin birden desteklediği adaylar bulunabiliyor.

Bir aday listesinin seçimi kazanabilmesi için oyların yüzde 43'ünden fazlasını alması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamaması halinde o bölgede en başarılı ilk iki adayın bir hafta sonra tekrar seçime gitmesi öngörülüyor.