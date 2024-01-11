Yunanistan’da öğrencilerin 'özel üniversiteye hayır' eyleminde arbede

Kaynak: İHA
Yunanistan’da öğrencilerin 'özel üniversiteye hayır' eyleminde arbede
Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını karşı protesto düzenledi.

Özel üniversite kurulmasına izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan Yunanistan'da, hükümetin özel üniversite kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısı binlerce öğrenci tarafından protesto edildi.

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Başkent Atina'da toplanan öğrenciler, üniversite diplomalarının önemini yitireceğini belirterek reforma şiddetle karşı çıktı.

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Söz konusu reformun aynı zamanda ülkenin eğitim sisteminin üzerine kurulduğu ilkeleri de sarsacağını savunan öğrenciler, "Özel üniversitelere hayır", "Örgün eğitim parasız" ve "Özel üniversitelere giriş yok" yazılı pankartlar taşıdı.

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Ücretsiz eğitimin önemine dikkat çeken öğrenciler, tartışmalı reformun ve reformun savunucularından Eğitim Bakanı Kyriakos Pierrakakis'e karşı sloganlar attı.

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Protesto büyük oranda barışçıl geçerken, polis ile öğrenciler arasında kısa süreli kavga çıktı.

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