Yunanistan’da Türk yatırımcı krizi! Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi

Türk vatandaşlarının Ege Adaları’nda mülk alımı krize neden oldu. Hem altın vize yoluyla vatandaşlık hem de turist olarak Türklerin Yunanistan'a girişi siyasi tartışmaların fitilini ateşledi. “Agresif emlak alımları” konusunda siyasiler arasında "Ev alan Türkler casus mu?" tartışması başladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLER İNİŞLİ ÇIKIŞLI

DW'nin haberine göre, Yunanistan ile Türkiye'nin ilişkileri tarih boyunca zorlu ve karmaşık. İnişli çıkışlı yüzlerce yılın ardından barışçıl bir dönem yaşayan iki komşu arasındaki ilişkiler, son yıllarda zaman zaman gerildi. Bugün Ankara, Atina tarafından hareketleri önceden kestirilemez ve saldırgan bir komşu olarak algılanıyor. Bu algı, Yunanistan'ın savunma harcamalarını da doğrudan etkiliyor: Ülke, gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya harcıyor.

ADALAR TÜRK VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI

Yunan adaları, Türk vatandaşları için popüler yaz destinasyonlarının başında geliyor. Yunanistan artık yalnızca Türk turistlere değil, Türk yatırımcılara da ev sahipliği yapıyor.

Yakın geçmişe kadar ne yerli ne de yabancı turistlerin ana hedefi olan söz konusu adalar, artık Türk turistlerin en gözde bölgelerinden biri hâline gelmiş durumda.

TURİST SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

2024 yılında Türkiye'den Yunanistan'a feribotla gelen yolcu sayısı kayda değer biçimde arttı. 2023'te yaklaşık 800 bin olan yolcu sayısı, 2024'te bir buçuk milyona ulaştı.

Türklerin özellikle de Bodrum'un hemen karşısında olan İleryoz (Leros) Adası'na büyük ilgi gösterdiği görülüyor. Bodrum yakınlarındaki Turgutreis'ten feribotla sadece bir saat uzaklıkta olan adaya, yaz aylarında her gün yüzlerce Türk turist geliyor. Bazıları adada yazlık bile satın almış durumda.

Aynı manzara Midilli, Sakız ve Sisam adalarında da görülüyor. 2023 yılının sonunda Atina'da bir araya gelen Başbakan Kiryakos Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde mutabık kaldığı kolaylaştırılmış vize uygulaması sayesinde, 10 adaya yönelik Türk turist akını ivme kazanmış durumda. Üstelik bu yalnızca yaz aylarıyla sınırlı değil.

2025 yılının Mart ayı sonunda, binlerce Türk vatandaşı bayram tatilini geçirmek üzere Midilli'ye akın etti.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTTI

Turizmdeki artışa paralel olarak, Türklerin yaptıkları yatırımlarda da gözle görülür bir artış yaşanıyor. 2024 yılında Yunanistan'daki Türk yatırımları 548 milyon dolar seviyesine ulaştı. Rakam, 6,8 milyar euro seviyesindeki Alman yatırımlarının oldukça gerisinde olsa da, 2022'ye kıyasla on kat artmış durumda.

ALTIN VİZE İLE ALIMLAR FIRLADI

Türk yatırımcılar en çok gayrimenkule yöneliyor. Bunun başlıca nedeni, "Altın Vize" olarak bilinen ve 250 bin Euro değerinde bir gayrimenkul yatırımı karşılığında beş yıl boyunca Yunanistan'da oturma ve Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkı tanıyan program. 2024 yılında bu programa toplamda 9 bin 289 başvuru yapıldı. Bunların bin 356'sı Türk vatandaşlarına ait.

EMLAK FİYATLARI YÜKSELDİ

Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde emlak fiyatları hızla artarken, orta gelirli Yunan vatandaşları için uygun fiyatlı konut bulmak giderek zorlaşıyor. Benzer bir durumu yaşayan İspanya, kısa süre önce benzer bir uygulamaya son verdi. Ancak Atina hükümeti programı sürdürme konusunda kararlı.

1 Eylül 2024'ten itibaren, yatırım yapılması gereken meblağ önemli ölçüde yükseltildi: Attika bölgesi, Selanik, Mikonos, Santorini ve 3 bin 100'den fazla nüfusu olan adalarda minimum yatırım miktarı 800 bin euro'ya çıkarıldı. Diğer bölgeler içinse bu rakam 400 bin euro olarak belirlendi.

" TÜRKLER CASUS MU?" TARTIŞMASI BAŞLADI

Yatırımcıların profili çeşitlilik gösterse de özellikle Türkiye'ye yakın bölgelerdeki Türk gayrimenkul alımları, Yunanistan'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhafazakâr çizgideki Yeni Demokrasi Partisi (ND) içerisinde, Başbakan Mitsotakis'in Ankara'ya yönelik yumuşak tavrını eleştiren sesler giderek gürleşiyor. Parti içindeki bazı vekiller, Erdoğan'a karşı daha sert bir tutum izlenmesi gerektiğini savunuyor.

Mart 2025 sonunda 11 ND milletvekili, Türk vatandaşlarının Midilli, Limni, Sakız, Dedeağaç ve On İki Ada bölgesindeki "agresif emlak alımları" hakkında meclise soru önergesi sundu. Söz konusu alımlara dair detaylı bilgi talep eden milletvekilleri, kamuoyunda da yankı yaratmayı başardı.

YATIRIMCILARI MERCEK ALTINA ALDI

Kimi çevrelerde, Yunanistan'da gayrimenkul alan Türkler arasında "casuslar ya da mafya üyeleri" olabileceği yönünde endişeler dile getiriliyor. Şu ana kadar bu yönde somut bir bulgu olmasa da hükümet kaynaklarına göre bazı emlak işlemleri Yunan gizli servisi EYP tarafından mercek altına alınmış durumda.