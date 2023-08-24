Yunanistan'da yangınlarına "yetersiz müdahale" protesto edildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Eylemciler, yangınların iklim krizi yanında itfaiye teşkilatındaki eksikliklerden de kaynaklandığını belirtti.

Eylemcilerden itfaiyeye destek çağrısı

Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketinin (KEERFA) çağrısıyla, kent merkezinde düzenlenen eylemde, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınların 6 gündür kontrol altına alınamadığına işaret edildi.

Eylemcilerin gösteride okudukları bildiride, yangınların kontrolden çıkmasının tek nedeninin iklim krizi olmadığı, bunda itfaiye teşkilatındaki personel sayısı ve araç eksikliğinin de payının büyük olduğu ifade edildi.

Eylemciler, “Kurbanlara adalet”, “İtfaiye güçlendirilsin”, “Ormanlar korunsun” yazılı dövizler taşıdı.

Yangınlarda 19’u göçmen 20 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos’ta Viotia’da bir çoban ile Meriç Bölgesi’ndeki Kavacık’ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi’ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos’ta, Meriç’ten Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2’si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

Yangın sürecinde, Meriç Bölgesi’nden Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenlerin hukuka aykırı bir şekilde alıkonulup bir araca bağlı bir römorkun içinde tutulduğunu gösteren ve sosyal medyada yayınlanan videonun ardından polis araç sahibini ve beraberindeki iki kişiyi gözaltına aldı.