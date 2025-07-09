Yunanistan'dan göçmenlere vize duvarı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kuzey Afrika’dan gelen sığınmacıların iltica başvurularının üç ay boyunca işleme alınmayacağını duyurdu. Bu karar, son dönemde bölgeye yönelen göçmen akınındaki ciddi artış sonrası alındı.

Yunan Sahil Güvenliği’nin verilerine göre, yalnızca 2025’in başından bu yana Girit ve Gavdos adalarına ulaşan göçmen sayısı 7.300’ü buldu. Geçtiğimiz yılın tamamında ise bu rakam 5.000 civarındaydı.

Yetkililer, göçmenlerin büyük bölümünün Libya’dan tehlikeli Akdeniz rotasını kullanarak Avrupa’ya ulaşmaya çalıştığını belirtiyor. Atina yönetimi, sınır güvenliğini artırma ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla geçici askıya alma kararının zorunlu olduğunu savundu.