Yunanistan'dan İsrail'e destek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis İsrailli mevkidaşı Benyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediklerini yineleyerek Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanlığı Basın Servisi'nde yapılan açıklamada şu cümleye yer verildi: Miçotakis İsrail halkına başsağlığı diledi ve Hamas'ın terör saldırılarından duyduğu öfkeyi dile getirdi. Başbakan, İsrail'in meşru müdafaa hakkına desteğini yineledi. Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması gerektiğini de vurguladı.