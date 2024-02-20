Yunanistan'dan Netflix'e Büyük İskender tepkisi

Netflix'te yayınlanan Büyük İskender isimli dizi/belgesel Yunanistan'ı kızdırdı. Makedonya Kralı Büyük İskender’in hayatının anlatıldığı dizide, İskender ile arkadaşı General Hephaestion arasındaki romantik ilişkiye de yer alıyor.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Netflix dizisini "düşük kaliteli ve tarihsel hatalarla dolu" diyerek eleştirdi. İskender ile General Hephaestion'un ilişkininin tasvirini eleştiren Bakan Mendoni, şu ifadeleri kullandı: “Kaynaklarda bu ilişkinin Aristoteles’in tanımladığı şekliyle dostluğun sınırlarının ötesine geçtiğinden bahsedilmiyor. Fakat antik çağda aşk kavramı geniş ve çok boyutlu. Ne uygulamaları, ne de 2 bin 300 yıl önceki insanları kendi ölçülerimiz, normlarımız ve varsayımlarımızla yorumlayamayız”

Mendoni'nin sözleri, konuyu parlamento gündemine getiren NIKI partisinin lideri Dimitris Natsiou açıklamalarının ardından geldi. 'Dinci' olarak nitelendirilen aşırı sağ NIKI partisinin lideri Natsiou, parlamentoda yaptığı konuşmada diziyi "acınası, kabul edilemez ve tarih dışı" olarak nitelendirdi ve dizinin "eşcinselliğin eski zamanlarda kabul edilebilir olduğu fikrini bilinçaltına yerleştirmeyi amaçladığını" söyledi.