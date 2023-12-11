Yunanistan'ın 10 adası KKTC'yi iflasa sürükleyebilir. Geçen sene 1 milyon Türk gitmişti

Yunanistan'ın 10 adası için planlanan kapıda vize uygulaması dengeleri değiştirebilir. Özellikle Kıbrıs'a casinolarda şansını deneyenlerin yeni durağı 10 adadan bir olursa en büyük gelir kapısı casinolar olan KKTC, zor günler geçirebilir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yunanistan'ın 10 adası KKTC'yi iflasa sürükleyebilir. Geçen sene 1 milyon Türk gitmişti

10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesinin önünün açılması seyahatseverler tarafından sevinçle karşılandı. Geçen sene 1 milyon Türk Yunan adalarında tatil yapmıştı. Çıplaklığın bile doğal karşılandığı ada listede yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in açıklamaları arasında yer alan Yunan adalarına 7 gün vize muafiyeti verileceğine yönelik mesaj seyahatseverler tarafından büyük heyecan ile karşılandı. Geçen yıl 1 milyon Türk'ün Yunan adalarında tatil yapmıştı.

Türklerin kapıda vize uygulamasıyla gidebileceği adalar Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros olarak duyuruldu. Yunanistan'ın en ünlü adası olan ve yazın turist akınına uğrayan Mykonos Adası listede yer almadı. Adada çıplaklar kampı da bulunuyor.

KIBRIS'A DARBE VURABİLİR

Türklerin kapıda vize uygulamasıyla adalarında 7 gün kalabileceğinin açıklanması gözleri KKTC'ye çevirdi. Hem tatil yapıp hem de gazinolarda şansını demek isteyenlerin akın ettiği Kıbrıs'a gidenlerin bir kısmının Yunan adalarını tercih edebileceği belirtiliyor.

Sürekli Kıbrıs'a casinolarda şansını denemeye gidenlerin rotasını Yunanistan'ın 10 adasına çevirebileceğini belirten seyahat şirketleri yöneticileri "Belki bir kaç yıl KKTC fazla etkilenmez. Ama ondan sonraki yıllar büyük darbe indirebilir" yorumunu yaptı.

İsmini vermek istemeyen bir turizmci "Gasinolara oyun oynamaya gidenlerin çoğunluğu uçakla seyahat ediyor. Özellikle yaz aylarında uçak biletlerinin fiyatı çok yükseliyor. Oysa Yunan adalarına çok ucuza seyahat edilebilme imkanı mevcut. Özellikle Akdeniz'de yaşayan oyuncular yol parası farkıyla şansımı denerim mantığını güdecektir. KKTC büyük turist kaybına uğrayabilir" yorumunu yaptı.

Sürekli Kıbrıs'a casinolarda oyun oynamaya giden ve isminin yazılmasını istemeyen bir oyuncu "KKTC'de dahil bir çok ülkeye gidip şansımı denedim. Adalarda da oyun oynadım. 10 adaya kapıda vize uygulaması KKTC'ye şimdi değilse bile birkaç yıl sonra darbe indirebilir" diye konuştu.

kkkkk.jpg

Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı Gündem
Fatih Altaylı meyhanede tarikatçılarla anısını anlattı. Tebliğe gelenlere yaptığı teklifi açıkladı
Trafikte otobüs şoförü ile motorcu arasında diyalog gündem oldu Gündem
Trafikte otobüs şoförü ile motorcu arasında diyalog gündem oldu
Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı Spor
Zehra Güneş'e Çin'de hücum ettiler. Çinliler Vakıfbank otele gelir gelmez bakın ne yaptı
Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Evde kedi besleyenler dikkat. Gizemli bağlantı bulundu. Hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
Nijerya’da yük kamyonu yayaları ezdi. Çok sayıda ölü ve yaralı var
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü Dünya
AVM'ye aslanıyla geldi. Şaşkına çeviren görüntü
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış Gündem
Kuryeyi öldürüp kaçan Somali Cumhurbaşkanı oğlunun skandal ifadesi ortaya çıktı. Yalanları bir bir sıralamış