Yunanistan'ın 10 adası KKTC'yi iflasa sürükleyebilir. Geçen sene 1 milyon Türk gitmişti

10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesinin önünün açılması seyahatseverler tarafından sevinçle karşılandı. Geçen sene 1 milyon Türk Yunan adalarında tatil yapmıştı. Çıplaklığın bile doğal karşılandığı ada listede yer almadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'in açıklamaları arasında yer alan Yunan adalarına 7 gün vize muafiyeti verileceğine yönelik mesaj seyahatseverler tarafından büyük heyecan ile karşılandı. Geçen yıl 1 milyon Türk'ün Yunan adalarında tatil yapmıştı.

Türklerin kapıda vize uygulamasıyla gidebileceği adalar Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros olarak duyuruldu. Yunanistan'ın en ünlü adası olan ve yazın turist akınına uğrayan Mykonos Adası listede yer almadı. Adada çıplaklar kampı da bulunuyor.

KIBRIS'A DARBE VURABİLİR

Türklerin kapıda vize uygulamasıyla adalarında 7 gün kalabileceğinin açıklanması gözleri KKTC'ye çevirdi. Hem tatil yapıp hem de gazinolarda şansını demek isteyenlerin akın ettiği Kıbrıs'a gidenlerin bir kısmının Yunan adalarını tercih edebileceği belirtiliyor.

Sürekli Kıbrıs'a casinolarda şansını denemeye gidenlerin rotasını Yunanistan'ın 10 adasına çevirebileceğini belirten seyahat şirketleri yöneticileri "Belki bir kaç yıl KKTC fazla etkilenmez. Ama ondan sonraki yıllar büyük darbe indirebilir" yorumunu yaptı.

İsmini vermek istemeyen bir turizmci "Gasinolara oyun oynamaya gidenlerin çoğunluğu uçakla seyahat ediyor. Özellikle yaz aylarında uçak biletlerinin fiyatı çok yükseliyor. Oysa Yunan adalarına çok ucuza seyahat edilebilme imkanı mevcut. Özellikle Akdeniz'de yaşayan oyuncular yol parası farkıyla şansımı denerim mantığını güdecektir. KKTC büyük turist kaybına uğrayabilir" yorumunu yaptı.

Sürekli Kıbrıs'a casinolarda oyun oynamaya giden ve isminin yazılmasını istemeyen bir oyuncu "KKTC'de dahil bir çok ülkeye gidip şansımı denedim. Adalarda da oyun oynadım. 10 adaya kapıda vize uygulaması KKTC'ye şimdi değilse bile birkaç yıl sonra darbe indirebilir" diye konuştu.