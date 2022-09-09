﻿Yunanistan'ın amacı…

Yunanistan, bugüne kadar hiç ara vermediği Türkiye aleyhindeki iftira, şikâyet, mağduru oynayarak Batı'nın desteğini alma, NATO karargâhlarında fırsatlar kollayarak zora sokma, çıkarları için yalan söyleme, tacizlere karşılık verdirerek, uluslararası ortamda kendisini haklı çıkarma peşindedir.

Son zamanlarda tacizlerini, Ege dahil, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs bölgesinde tahrike dönüştürmüş ve fütursuzca yaptığı tahriklerle Türkiye'yi fiili tepkiye zorlayıp, saldırgan durumuna sokma çabasına girmiştir.

Hava sahasındaki hukuksuzluk

Yunanistan bir adalar devleti olmadığı için adalarının Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi yoktur. Ancak Yunanistan, ısrarla uluslararası sahada bunu kabul ettirmeye ve oldubittiye getirmeye çalışmaktadır.

Hava sahasının ise, uluslararası deniz ve hava hukuku çerçevesinde tek bir tarifi vardır. Ülkelerin egemen oldukları hava sahası, karasuyunun atmosfere olan izdüşümüdür. Dolayısıyla yatay mesafesi karasuyu mesafesi kadardır.

Yunanistan, 6 millik karasuyu yatay mesafesi olan hava sahasını, hukuk dışına çıkarak tek taraflı 10 mil olarak uygulamaya başlamıştır. Türkiye de, arada kalan 4 millik haksız ve hukuksuz suni olarak yaratılmaya çalışılan hava/egemenlik sahasını, uluslararası hava sahası olduğunu kabul ettiğinden bu uygulamayı tanımamaktadır.

Yunanistan, Türk savaş uçaklarının bu bölgedeki uçuşunu, hava sahasına tecavüz olarak nitelendirmekte ve Türkiye'yi tacizle suçlamaktadır. Türk uçaklarının bu bölgeye girişini önlemeye çalıştığından asıl tacizci kendisidir.

Yunan uçaklarının tacizleri, tahrike dönüştü

Yunanistan'ın tacizleri gittikçe artmış, NATO görevi yapan F-16 uçaklarımızı dahi taciz etmiş, tacizle yetinmeyip kilit atmak suretiyle tahrik de ederek kışkırtmak istemiştir. Hatta bunu iki gün üst üste yaparak, adeta karşılık verilmesini beklemiştir.

Kilit atmak, füze radarını uçağın üzerine oturtup hedefi sabitlemektir. Bundan sonra yapılacak tek şey tetiğe basmaktır. Bunun anlamı "istersem her an vurabilirim" demektir.

Türk uçakları da Yunan uçaklarını mukabil uygulamalarla bölgeden uzaklaştırmış, Türk makamları durumu NATO'ya rapor etmiş, diplomatik girişimlerde de bulunmuştur.

Ancak Yunan Dışişleri Bakanı, bunun gerçek olmadığını söylediği gibi, bunun bir provokasyon olduğunu işaret ederek, hata yaptıkları takdirde misilleme yapılacağının bilindiğini, herkesin bunu anlaması gerektiğini ifade edecek kadar da ("Yavuz hırsız" misali) ileri gitmiştir.

Tacizlerin amacı

Bilindiği üzere Yunanistan, sürekli mağdur rolü oynayarak kendini acındırmak, Batı'nın kendisine var olan sempatisini arttırmak, yaptığı tacizleri karşı tarafın üstüne yıkarak daima haklı olduğunu ispat etmek ve Türkiye'yi NATO'nun sorunlu müttefiki olarak göstermek istemektedir.

Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerini bahane ederek, onu Rusya yanlısı olarak gösterip, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta edinmeye çalıştığı haksız ve hukuksuz çıkarları için avantaj sağlamayı, tarihi doyumsuzluğunu ve düşmanlığını devam ettirmeye yönelik imkânlar yaratmayı öngörmektedir.

Son zamanlarda tahriklerdeki tırmanmayı, ABD'yle savunma işbirliği anlaşması yapmasına, ABD'nin mevcut üsleri genişletmesine, ilave üsler kurmasına, ülkedeki ABD varlığının artmasına, özetle sırtını ABD'ye dayamasına bağlamak mümkündür.

ABD'den alınması planlanan F-16'ların kullanılmasına tahdit koyduracak kadar ABD'den destek görmesi, Almanya'yla yürütülen savaş gemileri projelerini de engellemeye çalışması dikkate alınmalıdır.

Bilerek ve isteyerek taciz ve tahriklerle, uçaklarımızın karşılık verip kriz çıkmasını, böylece Türkiye'yi haksız ve saldırgan durumuna sokup, zora girmesini arzulamaktadır.

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Bugüne kadar sabredilerek Yunanistan'ın tuzağına düşülmemiştir. Ancak sabrın da bir sonu vardır. Böyle bir durum için hazırlıklı olunmalıdır.

Çatışmanın öncelikle hava ve denizde olacağı, ancak 1-2 gün sürebileceği düşünülmektedir. Kısa da sürse, uzasa da, başlayınca sonuçlandırmanın ve Yunanistan'ın bir daha dalaşmayı göze alamayacak kadar bundan ders almasının elzem olduğu değerlendirilmektedir.

Bugün 9 Eylül. Hatırlatmak lazım.

Ulu önder ATATÜRK ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.