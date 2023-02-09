﻿Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye: Geçmiş olsun komşu

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle paylaşım yaptı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İncirlik Üssü'ne inecek ikinci Yunan kurtarma ekibine yardımcı olmak ve sahadaki Yunan Kurtarma Timi'ne ulaşmak için büyükelçilikçe Hatay'a bir irtibat timi sevk edildiği aktarıldı.

Paylaşımda, "Bu elim olayın masum kurbanlarının acısını derinden hissediyor ve dost Türk komşularımızın acısını içten paylaşıyoruz. Geçmiş olsun Komşu" ifadeleri kullanıldı.