Yunanistan’ın geri ittiği 110 göçmen Türk sahil güvenliği tarafından kurtarıldı

Ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Datça açıklarında can salları ve lastik botlar

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurları geri itti

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Suriye, Filistin, Irak, İran ve Afganistan uyruklu oldukları belirtildi.

33 düzensiz göçmen daha yakalandı

Ayrıca ekipler, Datça açıklarında lastik botla illegal yollardan yurt dışına geçmek isteyen 33 düzensiz göçmeni de yakaladı. Bu düzensiz göçmenlerin de Suriye, Filistin ve Irak uyruklu oldukları öğrenildi.

İl Göç İdaresi’ne teslim edildiler

Kurtarılan ve yakalanan toplam 143 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Muğla’da son bir haftada yakalanan düzensiz göçmen sayısı 249’a yükseldi.