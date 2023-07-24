Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını çıktı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı ifade edildi.

Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.

Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya, "Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı." dedi.

Diğer yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.

Öne Çıkanlar
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Son Haberler
Evin çatısına uçak düştü Dünya
Evin çatısına uçak düştü
Ünlü türkücü Zara sahnede neye uğradığını şaşırdı. Magazin
Ünlü türkücü Zara sahnede neye uğradığını şaşırdı.
Yapı Kredi'den dev kâr Ekonomi
Yapı Kredi'den dev kâr
Bunu yapmayan kiracı yandı. Bedeli çok ağır olacak Güncel
Bunu yapmayan kiracı yandı. Bedeli çok ağır olacak
Tutuşan otlar ormanı yaktı Güncel
Tutuşan otlar ormanı yaktı
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi Dünya
Moskova'ya iki İHA'yla saldırı düzenlendi