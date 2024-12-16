Yunanistan'nın 2025 yılı bütçesi onaylandı

Kaynak: DHA
Yunanistan'nın 2025 yılı bütçesi onaylandı

Yunanistan'da 2025 yılı bütçesi, 159 milletvekilinin "evet" oyu ile onaylandı.

Yunan Parlamentosu'ndaki oylamada, bütçe beş gün süren çalışmaların ardından 159 milletvekilinin "evet" oyu ile onaylandı.

300 sandalyeli parlamentoda toplam 298 milletvekilinin katıldığı oylamada, 139 muhalefet milletvekili bütçe için "hayır" oyu kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentodaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bütçenin ekonomik büyümenin yaşandığı bir dönemde onaylandığını söyledi.

Bankacılık sektörüne yönelik yeni önlemleri de açıklayan Miçotakis, bu adımların, ekonomik büyüme ve toplumsal refahı desteklemek amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

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