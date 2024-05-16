Yunanların bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı

Uşak-Ankara kara yolu üzeri Banaz Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Ankara istikametinde seyir halinde olan 59 yaşındaki T.E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı ve takla attı.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye kipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, 67 yaşındaki Nikoletta Diamantakou'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü 63 yaşındaki L.V. ise yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.