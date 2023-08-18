Yunanlıların güne başlama görüntüleri olay oldu. Bizde kalmadı artık böyle mutlu açılışlar

Yunan sunucu Elena Stolaki’nin sabah programına bağlanarak Yunan ezgileri eşliğinde hava raporunu paylaştığı anlar sosyal medyada viral oldu.

Yunanlıların güne başlama görüntüleri olay oldu. Bizde kalmadı artık böyle mutlu açılışlar

Yunanistan’da yayın yapan Alpha TV’de yayınlanan bir programda sunucunun hava durumu raporunu dans ederek aktardığı anlar büyük ilgi topladı.

Sabah programında yer alan hava durumu köşesinde Elena Stolaki isimli sunucuya bağlanılarak seyircilere hava durumu raporu veriliyor.

Fakat Stolaki raporu Yunan ezgileri eşliğinde dans ederek veriyor.

O anlarda stüdyoyu da coşturuyor.

Bir anda şarkı ile birlikte ekrana gelen Stolaki, dans ederek seyircilere harita önünde hava durumu raporunu aktarıyor.

Stüdyoda kendisine eşlik eden konuklarla birlikte hava durumu anlatımını tamamlayan Stolaki izleyicileri de eğlendiriyor.

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