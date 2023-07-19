Yunus Akgün Avrupa'ya transfer oluyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden son şampiyon Galatasaray’da genç yıldız Yunus Akgün ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GELEN TEKLİFE EVET DEDİ

Foot Mercato'nun haberine göre; Ludovic Blas’ın takımdan ayrılmasıyla orta sahada eli zayıflayan Fransız ekibi Nantes bu boşluğu Yunus Akgün ile doldurmak istiyor. Haberde ayrıca Yunus Akgün’ün Nantes’in bu teklifine evet diyerek Fransız ekibine transfer olmak istediği ifade edildi.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak için resmi girişimlere yakında başlayacak olan Nantes’in oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de gelen haberler arasında.