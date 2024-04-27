Yunus Akgün Premier Lig'de

Kaynak: Haber Merkezi
Yunus Akgün Premier Lig'de
İngiltere Championship'te Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

İngiltere Championship'te Yunus Akgün'ün formasını giydiği Leicester City, bitime 2 hafta kala Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

Leicester City, oynadığı 44 maçta 94 puanla lider durumda. En yakın takipçibi Leeds United'ın Queans Park Rangers'a 4-0 yenilmesiyle Leicester City oynamadan Premier Lig'e çıkmayı garantiledi.

Maç eksiği ile Leeds'in 4 puan önünde yer alan Leicester City, kalan 2 maçı kaybetse de ilk 2'de yer alması garanti olduğundan Premier Lig'e yükselmiş olacak.

Yunus Akgün, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Leicester'a gitmişti. 23 yaşındaki futbolcunun 9 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Leicester'ın bu opsiyonu kullanması bekleniyor.

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