Yunus Akgün vakit kaybetmedi

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Yunus Akgün vakit kaybetmedi

Milli takım izninde olan Yunus Akgün bireysel çalışmalarına başladı.

A Milli Takım ile ülkemizi 2024 Avrupa Şampiyonası’nda temsil ettikten sonra yurda dönen Yunus Akgün’den flaş bir paylaşım geldi.

BİREYSEL ANTRENMANLARA BAŞLADI

Takım arkadaşları Avusturya’da kampta yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken milli takım izninde olan genç yıldız bireysel antrenmanlara başladı.

Sabahın erken saatlerinde evindeki koşu bandına çıkıp antrenman yapan Yunus Akgün o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARLAR MEST OLDU

Yunus Akgün’ün turnuvadan döneli kısa bir zaman olmasına rağmen dinlenmek yerine antrenman yapması taraftarları mest etti.

Yunus Akgün’ün paylaşımına kısa sürede gündem olurken taraftarlar yorum ve beğeni yağdırdı.

Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün’ün bu sezonu Galatasaray’da geçirmesi bekleniyor.

Yıldız futbolcu izninin ardından sarı-kırmızılıların 22-27 Temmuz tarihlerinde yine Avusturya’da yapılacak olan 2. Etap kampına katılacak

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