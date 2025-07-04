Yunus Akgün yuvadan uçuyor mu? İki dev peşinde

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Yunus Akgün yuvadan uçuyor mu? İki dev peşinde

Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan genç yetenek Yunus Akgün'e Avrupa'nın 2 devi talip oldu.

Galatasaray ile sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz ilerleme kaydedilemeyen Yunus Akgün'ün talipleri artmaya devam ediyor.

Alman ekibi Dortmund'dan sonra Fransız devi Marsilya'nın da 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla yakından ilgilendiği iddia edildi.

Genç yeteneğin kararını sarı kırmızılılarla yapacağı görüşmelere göre vereceği belirtildi.

Galatasaray, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi olan genç yeteneğe 4 yıllık yeni bir sözleşme teklif ediyor. İdareciler, yeni yapılacak anlaşmada 11 milyon euroluk serbest kalış maddesini de kaldırmak istiyor.

Geçen sezon 44 maçta forma giyen Yunus Akgün 12 gol, 14 asistlik performans göstermişti.

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