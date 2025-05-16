Yunus Akgün’e yeni sözleşme: Maaşı 8 kat arttı

Galatasaray ile Yunus Akgün arasında uzun süredir devam eden sözleşme uzatma görüşmeleri mutlu sonla sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen genç oyuncunun sözleşmesini 2030 yılına kadar yenilediği ve bu kapsamda 300 bin Euro olan maaşının 2.5 milyon euroya çıkması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Gazeteci Haluk Yürekli’nin haberine göre, Galatasaray’ın Yunus Akgün ile yıllık 2.5 milyon euro karşılığında sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı ve bu anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanacağı bildirildi. Ertan Süzgün’ün aktardığı başka bir haberde ise, bu sözleşmenin 2030 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi.

2026 yılına kadar mevcut sözleşmesi bulunan Akgün’ün serbest kalma bedelinin 11 milyon euro civarında olduğu biliniyordu. Yeni sözleşmeyle birlikte bu serbest kalma maddesinin de kaldırıldığı vurgulandı.

Bu sezon 43 maçta forma giyen Yunus Akgün, 12 gol atıp 14 asist yapmayı başardı.