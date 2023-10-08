Yunus Akgün'ün asıl rolünü teknik direktörü anlattı. Galatasaray'da yanlış oynuyormuş

Bu yaz transfer döneminde Galatasray’dan Yunus Akgün’ü kiralayan Leicester City’nin teknik direktörü Enzo Maresca genç oyuncunun takımdaki rolüne dair açıklamalarda bulundu.

Maresca yaptığı açıklamada, "Yunus içeriye girmeyi seven bir kanat oyuncusu, 10 numara pozisyonunda kullanmayı düşünebiliriz. Bana göre o kanattan ziyade on numara oyuncusu." dedi.

Yunus'un takıma daha fazlasını vereceğinden emin olduğunu söyleyen Maresca, "Çok iyi uyum sağlıyor. Liverpool ve Blackburn'e karşı iki asist yaptı. Buraya %100 ile gelmedi ama şimdi daha iyiye gidiyor. Bize çok, çok daha fazlasını verecek. Bundan şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.