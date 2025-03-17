Yunus Akgün'ün maaşı belli oldu

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Yunus Akgün'ün maaşı belli oldu

2026’da sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün yönetim ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştı.

Galatasaray'ın bu sezon etkili isimlerinden biri olan ancak son maçlarda sakatlığından dolayı forma şansı bulamayan Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda yönetim anlaştı.

SENELİK 50 MİLYON TL KAZANACAK

Milli futbolcunun yenilenmiş kontrat ile birlikte senelik 50 milyon TL civarında bir ücret alması bekleniyor. Öte yandan Akgün'ün önümüzdeki sezon sona erecek olan kontratında 11 milyon avroluk serbest kalma bedeli olduğu ortaya çıktı. Ancak oyuncunun bu maddenin kaldırılmasını istediği ve yeni sözleşmede yer almayacağı öğrenildi.

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