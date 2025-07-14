Yunus ekipleri, yemek molasında hayat kurtardı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Arnavutköy'de yemek molası veren yunus polis ekipleri, bağırma sesleri üzerine müdahale ettikleri olayda silahlı saldırıyı önledi. Elinde tabancayla yerdeki şahsı vurmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle suçüstü yakalandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 13 Temmuz 2025 günü saat 17.10 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek molası veren yunus polis ekipleri, çevreden yükselen bağırış seslerini fark ederek hızla bölgeye geçti. Yunus polisleri, elinde tabanca bulunan İhsan Tanrıverdi isimli şahsın, yere düşen Cem Karaca isimli şahsın başına silah doğrulttuğunu gördü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olası bir cinayet önlenirken, şüpheli İhsan Tanrıverdi kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli İhsan Tanrıverdi'nin "Mala zarar verme" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi. Cem Karaca'nın ise "işyerinden ve kurumdan hırsızlık", "kaybolmuş veya ele geçmiş eşya hakkında tasarruf" ve "TCK 191" suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Yunus ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Olay anına ait görüntülerde, polislerin saniyeler içinde müdahale ettiği ve şüpheliyi yakaladığı anlar yer aldı.

Yunus ekipleri, yemek molasında hayat kurtardı!

Yunus ekipleri, yemek molasında hayat kurtardı!

Yunus ekipleri, yemek molasında hayat kurtardı!

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