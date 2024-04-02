Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır'

Konseyin ilerleyen dakikalarında da Yunus Emre’nin aynı tavrı sürdürdüğünü gören Ilıcalı sinirlenerek "Ne diyorsun sen ya?" dedi ve "Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" diyerek Yunus Emre’ye diskalifiye imasında bulundu.