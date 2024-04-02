Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır'

Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır'
Kaynak: Haber Merkezi
Survivor'da her gün yeni bir tartışma yaşanıyor. Son olarak Seda ile tartışan Yunus Emre’nin tavırlarına sinirlenen Acun Ilıcalı ise çileden çıktı.
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Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır' 1

Dünyanın en zor yarışması olarak tanıtılan Survivor'da gerilim asla bitmiyor. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına bakıldığında bu kez tartışma yaşayan isimler Seda ve Yunus Emre.

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Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır' 2

Atakan ve Poyraz kavga ederken Seda'nın "Daha fazla dayanamayacağım yeter!" diye isyan etmesine karşılık "İyi, çık git o zaman." diyerek karşılık veren Yunus Emre, Seda’nın tepkisini çekti.

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Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır' 3

Daha sonra konseye taşınan olayla ilgili konuşan Yunus Emre, Seda ile dokunulmazlık oyununda yaşadığı tartışma için "Sen bence hiç konuşma. Bu adama saygımdan burada duruyorum." dedi.

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Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır' 4

Bu sözler bardağı taşıran son damla oldu. Yunus Emre’nin sergilediği tavır, Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı.

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Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır' 5

Yunus Emre, "Acun Ağabey ben kafayı yiyeceğim." deyince, "Sen bir dinlesene beni! Nerede sanıyorsun kendini?" diyerek Yunus Emre’ye cevap veren Ilıcalı, "50 kere ceza yemişsin susamıyor musun hala?" dedi.

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Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır' 6

Konseyin ilerleyen dakikalarında da Yunus Emre’nin aynı tavrı sürdürdüğünü gören Ilıcalı sinirlenerek "Ne diyorsun sen ya?" dedi ve "Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin iflah olma şansın sıfır, düzelme şansın sıfır! Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi?" diyerek Yunus Emre’ye diskalifiye imasında bulundu.

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Yunus Emre, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. 'Senin iflah olma şansın sıfır' 7

Yunus Emre’nin diskalifiye olup olmayacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

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