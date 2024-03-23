Yunus Emre ve Aleyna'nın konseydeki samimi anları... Karısı 'uzak dur' demişti!

Yunus Emre, daha önce aldığı cezalarla ve eşi Beria'nın hamilelik haberleriyle sıkça konuşulmuştu.

Beria Özden ilk olarak hamile olduğunu açıklamış, ancak daha sonra gebeliğin sonlandırıldığını duyurmuştu.

EŞİ MESAJLA UYARMIŞTI

Beria Özden, Yunus Emre ve Aleyna'nın adadaki samimiyetinden rahatsız olarak, iletişim ödülünde eşine "Aleyna'dan uzak dur" diye uyarıda bulunmuştu.

Bu olayların ardından Aleyna, adada dışlanmış ve sinir krizi geçirmişti.

Survivor All Star'ın son bölüm fragmanında, konseyde Yunus Emre ve Aleyna'nın samimi anları göze çarptı.

Yunus Emre'nin Aleyna'nın omzuna dokunması ve Aleyna'nın "Allah'ım, bu çocuk beni çıldırtıyor" demesi, kısa sürede gündeme oturdu.