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Yunus Günçe Ahmet Hakan'la dalga geçti. Yayınladığı videoda kıs kıs güldü

Oyuncu Yunus Günçe, Enver Aysever'e hakaret davası açan Ahmet Hakan'ın 1750 TL kazanmasını ti'ye aldı ve kendi sosyal medya hesabından kıs kıs güldüğü bir video yayınladı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:42
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Yunus Günçe Ahmet Hakan'la dalga geçti

Yunus Günçe Ahmet Hakan'la dalga geçti. Yayınladığı videoda kıs kıs güldü
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Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Enver Aysever'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 3 bin TL'lik tazminat davası açan Ahmet Hakan 1750 TL tazminat kazandı.

Tazminatın bedelini ödeyen Aysever, "Bu enflasyonda çok iyi fiyat" açıklamalarında bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Ahmet Hakan'ı ti'ye alan oyuncu Yunus Günçe şu ifadeleri kullandı:

"BENCE MAHKEME DE BAZI ŞEYLERİN FARKINDA. 3 BİN LİRA ÇOK DEMİŞ"

Ya bir şey öğrendim, Ahmet Hakan'la ilgili. Çok komik. Yani baya komik. Anlatmak istiyorum ama gülmeden nasıl anlatacağım bilmiyorum. En azından deneyeceğim. Evet deneyeceğim çünkü anlatmam lazım. Tamam, şimdi şöyle olmuş. Biri Ahmet Hakan'a hakaret etmiş. Halbuki ne gerek var değil mi? Bence de çok saçma. Enver Aysever galiba. Ahmet Hakan'a şey demiş: Yav... Kavşak demiş, kavşak evet... Kavşak dememiş tabii. Kavşak gibi tınlayan bir şey demiş. Heh! Evet onu demiş. Ahmet Hakan da hakaret davası açmış. Tazminat istemiş.

"ACABA AHMET HAKAN MAHKEMEYE DE TAZMİNAT DAVASI AÇACAK MI"

Ahmet Hakan 3 bin lira istemiş. Mahkeme 3 bin lira çok demiş. Çok iyi değil mi? Çok iyi bence. Efsane. Daha ne diyecek zaten mahkeme? Mahkeme daha ne desin? Ya bence mahkeme de bazı şeylerin farkında. 3 bin lira çok demiş 1750 liraya düşürmüş tazminatı. Benim burada merak ettiğim başka bir şey var. Acaba Ahmet Hakan mahkemeye de tazminat davası açacak mı? Çünkü bundan büyük hakaret olmaz. Vallaha olmaz billaha olmaz. Yani biz ne desek boş. Zaten mahkeme her şeyi söylemiş. 3 bin lira çok demiş. Eyvallah...

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