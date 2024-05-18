Yunus polislerinin motosikleti devrildi: 2 yaralı

Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polis ekiplerinin kullandığı 02 A 4886 plakalı motosiklet devrildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında devrilen motosiklette Kaan A. ile Hanifi A. isimli iki polis memuru yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerin tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.