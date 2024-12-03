Yunus timlerinden şok baskın! Metruk binalar didik didik arandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da Yunus Timleri, metruk binalara operasyon düzenledi. Metruk binalar titizlikle aranırken, kentin huzur ve güveni için denetimler devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri, kışın gelmesiyle birlikte İvazpaşa, Alacahırka ve Pınarbaşı gibi çeşitli mahallelerdeki metruk binalara "şok" baskınlar düzenledi.

Operasyonda metruk binalar titizlikle arandı. Suça ve suçluya göz açtırmayan Motosikletli Polis Timleri, kentin huzur ve güvenini sağlamak için farklı noktalarda uygulamalar yaptı. Kentin huzur ve güveni için bu tür uygulamaların aralıksız süreceği belirtildi.

Yunus timlerinden şok baskın! Metruk binalar didik didik arandı

Yunus timlerinden şok baskın! Metruk binalar didik didik arandı

Yunus timlerinden şok baskın! Metruk binalar didik didik arandı

Yunus timlerinden şok baskın! Metruk binalar didik didik arandı

Yunus timlerinden şok baskın! Metruk binalar didik didik arandı

Yunus timlerinden şok baskın! Metruk binalar didik didik arandı

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