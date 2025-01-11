Yunus'tan Galatasaray'a şok istek!

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Yunus'tan Galatasaray'a şok istek!

Bu sezon Galatasaray'ın parlayan yıldızı olan milli futbolcu Yunus Akgün sarı kırmızılı takım ile sözleşme uzatma konusunda istediği rakam ile şaşırttı.

Sarı kırmızılı takımı bu sezon oynadığı futbol ve attığı goller ile sırtlayan Yunus Akgün Galatasaray taraftarının sevgilisi olurken sözleşme uzatma konusunda yönetimi zorlayacak.

MERTENS'İN MAAŞINI İSTİYOR

Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı takımdan yıllık olarak 300 bin euro kazanan milli futbolcu kendisine önerilen 2,5 milyon euro'yu beğenmedi. Akgün Galatasaray'ın 10 numarası Dries Mertens'in aldığı maaş olan 3 milyon euro'yu istedi.

Birçok takımın transfer listesinde bulunan genç futbolcu Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asist yaparak katkı sağladı.

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