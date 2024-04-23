Yurdun iç ve batı kesimleri için fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden bir uyarı yayınladı.

Yapılan uyarıda, bugün akşam saatlerinden sonra kıyı Ege'de, yarın öğle saatlerinden itibaren ise iç Ege ile İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Bolu çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörüldüğü aktarıldı.

UYARI YAPILDI

Uyarının devamında, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.