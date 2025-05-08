Yürek yakan feryat! Bahar Aksu’nun kaçırılmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Şişli'de işe gittiği sırada eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun, kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.


Olay, 5 Mayıs'ta Şişli Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana gelmişti. Bahar Aksu (34), aşçı yardımcısı olarak çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi eski eşi Rüstem E. (37) ve beraberindeki 3 kişi tarafından kaçırılmak istenmiş, zorla araca bindirilmek istenen Aksu, bağırarak yardım istemişti.

baharaksuic2.jpg

Direnerek kaçmaya çalışan genç kadın, silahla vurularak öldürülmüştü.

baharaksuic3.webp

Aksu'nun öldürülmeden önce eski eşi Rüstem E. ile arkadaşları tarafından kaçırılmak istendiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şahısların Bahar Aksu’yu zorla araca bindirilmeye çalıştığı, Aksu’nun ise çığlıkla yardım istediği anlar yer alıyor.

Son Haberler
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ek atama olmayacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ek atama olmayacak
Tuzla marinada yangın!
Tuzla marinada yangın!
Özel'e saldıran evlat katili ne kadar ceza alacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Özel'e saldıran evlat katili ne kadar ceza alacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Sedat Peker geri mi dönüyor? MHP'li isimden dikkat çeken yorum
Sedat Peker geri mi dönüyor? MHP'li isimden dikkat çeken yorum
Otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü! Alkollü sürücü çalılarda saklanırken bulundu
Otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü! Alkollü sürücü çalılarda saklanırken bulundu