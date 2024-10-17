Yürek yakan kaza! Beton mikserinin altında kaldı

Kaynak: DHA
Yürek yakan kaza! Beton mikserinin altında kaldı

Antalya’da bisiklete binerken beton mikserinin altında kalan 8 yayındaki Hamza feci şekilde öldü.

Antalya'da beton mikserinin çarptığı bisikletli 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ'a (8), hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Okul çıkışı bisikletiyle eve dönen Hasan Hamza Yeşildağ, o sırada sokağa dönüş alan Mustafa T. (23) kontrolündeki 48 ANC 970 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeşildağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceme ekiplerinin çalışmasının ardından Hasan Hamza Yeşildağ'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

CENAZESİ YAKINLARI TARAFINDAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan incelemelerin ardından Yeşildağ'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Aksu'ya götürüldü. (DHA)

Son Haberler
BDDK açıkladı. Bir yıl içinde milyoner sayımız öyle bir arttı ki...
BDDK açıkladı. Bir yıl içinde milyoner sayımız öyle bir arttı ki...
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Kayseri'de torbacılara darbe: 5 gözaltı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Siyah noktalardan kurtulmanın yollarını uzmanlar açıkladı
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Moruhinho’nun planı belli oldu. 5 oyuncu değişecek
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif