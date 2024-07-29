Yurt dışı çıkış harcına ikinci zam

Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışı çıkış harcı, yüzde 233 oranında artış göstererek 150 TL'den 500 TL'ye yükseldi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yurt dışı çıkış harcında bir artış daha yapılacağı bilgisini verdi. Yapılacak ikinci artışın ardından harç ücretlerinin 750 TL'ye kadar çıkması öngörülüyor.

Bingöl'ün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye çıkarılması, yeniden değerleme oranına tabi tutuldu. Bu durum, yılbaşında harcın 700-750 TL arasında olacağını işaret ediyor." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda, yurt dışı çıkış harcının 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmesi maddesi kabul edildi.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, düzenlemeyle ilgili eleştirilerde bulundu. Karaman, yurt dışı çıkış harcındaki artışın yüzde 233 oranında olduğunu belirterek, "Bu zam her yıl yeniden değerlemeye tabi tutulacak. Emeklilere yüzde 24 zam yapılırken, harçlara yüzde 233 zam yapılıyor. Bu uygulama vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyor" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ise, mevcut düzenlemenin vatandaşlar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Arı, "Yurt dışı çıkış harcının 500 TL'ye çıkarılması, zaten vize almakta zorlanan vatandaşları daha da zor durumda bırakacak. Ayrıca, gençlerimiz eğitim için yurt dışına çıkarken daha büyük engellerle karşılaşacak" şeklinde konuştu. Arı, bu tekliften vazgeçilmesini ve harcın 150 TL olarak devam etmesini önerdi.