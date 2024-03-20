Yurt dışı üretici enflasyonu şubatta aylık yüzde 2,38 yıllık yüzde 62,38 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,38'lik enflasyon oranıyla kayıtlara geçti. Geçen yılın aralık ayına göre bu rakam yüzde 7,06 oldu. Yurt dışı üretici fiyat enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 52,96 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığındaki artış oranı yüzde 60,69 olarak kayıtlara geçti. İmalatta ise bu rakam yüzde 62,41 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 53,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 70,6 oldu.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,2, imalatta yüzde 2,39 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 2,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,91, enerjide yüzde 9,99 ve sermaye malında yüzde 1,28 artış kaydedildi.