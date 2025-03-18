Yurt dışına çıkacaklar dikkat! AJet’ten indirimli bilet kampanyası

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, yaz sezonu için Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile; 18 – 19 Mart tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.