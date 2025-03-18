Yurt dışına çıkacaklar dikkat! AJet’ten indirimli bilet kampanyası

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yurt dışına çıkacaklar dikkat! AJet’ten indirimli bilet kampanyası

Türkiye'nin tercih edilen havayolu şirketlerinden AJet, yaz sezonu için biletleri 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, yaz sezonu için Türkiye çıkışlı ve varışlı biletler 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

AJet'in yurt dışı kampanyası, Roma'dan Londra'ya, Berlin'den Paris'e, Saraybosna'dan Bakü ve Tiflis'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile; 18 – 19 Mart tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Misafirlerine erişilebilir fiyatlar sunan AJet, kampanya kapsamında 19 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla 27 bin 500 indirimli bileti satışa çıkardı. Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! AJet’ten indirimli bilet kampanyası

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! AJet’ten indirimli bilet kampanyası

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! AJet’ten indirimli bilet kampanyası

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