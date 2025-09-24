Yurt dışına kaçış planı fiyaskoyla bitti: Uzunköprü’de yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyünde askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde D.G. ve M.Y’yi gözaltına aldı.
11 YIL 10 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI
Yapılan incelemelerde, D.G.’nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR
Şüpheli M.Y.’nin ise “dolandırıcılık” suçundan dava dosyası ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.