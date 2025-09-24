Yurt dışına kaçış planı fiyaskoyla bitti: Uzunköprü’de yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar!

Düzenleme: Kaynak: AA
Yurt dışına kaçış planı fiyaskoyla bitti: Uzunköprü’de yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar!

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemici köyünde askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde D.G. ve M.Y’yi gözaltına aldı.

11 YIL 10 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Yapılan incelemelerde, D.G.’nin çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağı olduğu ortaya çıktı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VAR

Şüpheli M.Y.’nin ise “dolandırıcılık” suçundan dava dosyası ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Son Haberler
Filistinli futbolcu, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Filistinli futbolcu, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Devrim Özkan gece gezmesinde sürpriz isimle yakalandı! Lucas Torreira ile 4. kez ayrılmıştı
Devrim Özkan gece gezmesinde sürpriz isimle yakalandı! Lucas Torreira ile 4. kez ayrılmıştı
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!