Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
Düzenleme: Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'dan tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 5 hakim 2 emniyet görevlisi FETÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.

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