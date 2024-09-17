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Yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ'cü hakim ve emniyet görevlileri yakalandı
17 Eylül 2024 / 13:27
Düzenleme:
17 Eylül 2024 / 13:28
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla'dan tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 5 hakim 2 emniyet görevlisi FETÖ üyesinin yakalandığını açıkladı.
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