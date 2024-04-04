Edirne,Lalapaşa'da İl Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT dedektifleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Lalapaşa’da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında hakkında 15 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Lalapaşa sınır hattındaki askeri yasak bölgede yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.