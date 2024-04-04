Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kaynak: Edirme Ahval Gazetesi
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı şehirdeki operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Edirne,Lalapaşa'da İl Jandarma Asayiş Timleri ve JASAT dedektifleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Lalapaşa’da gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında hakkında 15 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Lalapaşa sınır hattındaki askeri yasak bölgede yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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