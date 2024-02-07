Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Dron fabrikası kurma vaadiyle 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı

Kaynak: İHA
Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Dron fabrikası kurma vaadiyle 2,5 milyarlık vurgun yapmıştı
İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirlenen Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı, eşiyle birlikte yurtdışına kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

Yozgat'ta İHA fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding’e yönelik operasyonun düğmesine basıldı. İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltı kararı verilmişti.

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YURTDIŞINA KAÇACAKTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ocakçı’nın 3 ayrı iş yerinde arama yapılmıştı. Operasyon kapsamında, Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları sırada kıskıvrak yakalandı.

Yakalan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında TSK’dan ihraç edilen bir üsteğmen olduğu ortaya çıkarken, operasyonda gözaltına alınan şahısların sayısı 26’ya yükseldi.

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BİNLERCE MAĞDUR VAR

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını öne sürmüştü. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş insanı Sedat Ocakçı’nın bir haftadır ortadan kaybolduğu bilinirken aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle para toplandığı ifade edildi.
Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılıp binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıktı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar, dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

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FETÖDEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Dron fabrikası kuracağını söyleyerek kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da gün yüzüne çıktı. Ocakçı, en son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” ifadesini kullanmıştı.

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