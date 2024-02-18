AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı. Fabrika kurma vaadiyle 2.5 milyar liralık vurgun yapmıştı

Kaynak: Cumhuriyet
AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı. Fabrika kurma vaadiyle 2.5 milyar liralık vurgun yapmıştı
İzmir'de 2.5 milyar liralık vurgun ile Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Ocakçı'nın AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ ve AKP Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile fotoğrafları ortaya çıktı.

İzmir’de kurdukları holding ile yüksek faizle kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi 2.5 milyar lira dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın, geçtiğimiz yılın nisan ayında Harmandalıspor’un bir maçını Ocakçı’yla birlikte izlediği ve futbolcularla fotoğraf çektirdiği görüldü.

1.jpegHamza Dağ ve Sedat Ocakçı

Ocakçı’nın yine AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile yan yana futbolcularla birlikte fotoğrafları olduğu belirtildi.

2.jpegEyyüp Kadir İnan ve Sedat Ocakçı aynı karede

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın daha önce de özel kalemi/danışmanı olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu’nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

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