AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı. Fabrika kurma vaadiyle 2.5 milyar liralık vurgun yapmıştı

İzmir’de kurdukları holding ile yüksek faizle kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi 2.5 milyar lira dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanan Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı’nın AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın, geçtiğimiz yılın nisan ayında Harmandalıspor’un bir maçını Ocakçı’yla birlikte izlediği ve futbolcularla fotoğraf çektirdiği görüldü.

Hamza Dağ ve Sedat Ocakçı

Ocakçı’nın yine AKP İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile yan yana futbolcularla birlikte fotoğrafları olduğu belirtildi.

Eyyüp Kadir İnan ve Sedat Ocakçı aynı karede

AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın daha önce de özel kalemi/danışmanı olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu’nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken kaydedilen görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.