Yurt dışında şu anak kadar kullanılan oy sayısı belli oldu

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 13'üncü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri devam ediyor.

YSK KULLANILAN OY SAYISINI AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 74 ülkedeki 177 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

YSK, yurt dışında devam eden seçim sürecine ilişkin açıklama yaptı.

14 Mayıs seçimleri için 30 Nisan saat 14.43 itibarıyla, yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 376 bin 940 oldu.

YURT DIŞI SEÇMEN NE ZAMANA KADAR OY KULLANABİLECEK?

YSK, sayfasında yayımlanan ilana göre, yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek.

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.