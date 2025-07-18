Yurt dışında Türk vatandaşına suikast! 5 kurşunla öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gürcistan'ın Batum şehrinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda sırtından vurulan bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

Gürcistan'da bir restoranda silahlı saldırı gerçekleşti.

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Karadeniz kıyısındaki Batum şehrindeki restoranda bugün düzenlenen saldırıda sırtından 5 kez vurulan Türk vatandaşı hayatını kaybetti.

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Kimliği belirsiz şahıslar tarafından yerel saatle 15.00 sıralarında gerçekleştirilen saldırıda, açılan ateş sonucu restoranın camları da tuzla buz oldu.

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Olay yeri, polis tarafından kordona alınırken, adli tıp uzmanları incelemelerde bulundu.

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