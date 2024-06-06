Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı üst üste 10 haftaya taşındı

Kaynak: AA
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS alımı üst üste 10 haftaya taşındı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında net 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 20,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör varlığı alırken, 528,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerini yayınladı.

TCMB verilerine göre, Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Böylece yurt dışında yerleşiklerin, 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 9 milyar 857,8 milyon dolardı. Bu alımlarla birlikte rakam 9 milyar 935,7 milyon dolara çıkarak son 4 yılın zirvesine ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Mayıs itibarıyla 42 milyar 319,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku ise 31 Mayıs'ta 41 milyar 118,5 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları 283,7 milyon dolardan 303,4 milyon dolara yükseldi.

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