Yurt dışından gelen etler hastalıklı çıktı. Büyük skandal

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasa regülasyonu kapsamında yurt dışından canlı hayvan ve karkas et (Kesilmiş hayvanın deri, iç organları, baş ve türüne göre kuyruk çıkartıldıktan sonra elde edilen gövde) alımı gerçekleştirmişti.

Yapılan analiz sonucu karkas gıda zehirlenmesine yol açabilen, salmonella testi pozitif çıktı.

ESK, tarafından skandala ilişkin yapılan açıklamada test sonucu pozitif çıkan etler için imha kararı alındığı, bu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılmasının veya satışının söz konusu olmadığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca gıda güvenilirliği kapsamında, ithal edilen etlerin yurt içine girişlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kontrol muayenesi için numune alındığı ve akredite laboratuvarda gerekli analizlerin yapıldığı belirtilirken, 9 Mayıs'ta yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti üründe hijyen standartlarına aykırı sonuçlar elde edildiği bildirildi.

ETLER İMHA EDİLECEK

ESK tarafından yapılan açıklamada, laboratuvar sonucu salmonella pozitif olan etlere ilişkin olarak etlerin komisyon tarafından reddedilerek yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekildiğini, firma itirazları doğrultusunda etler dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Yapılan itirazların değerlendirildiği ve etlerin imhasına karar verildiği aktarılan açıklamada, imha sürecinin tamamlanması için yüklenici firma temsilcisinin beklendiği belirtildi.

ESK, söz konusu ürünlerin herhangi bir şekilde üretimde kullanılması veya satışının söz konusu olmadığını vurgularken, kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları uygulandığı ve halk sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.