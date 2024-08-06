Yurt dışından gelen paketlerde vergi oranları artırıldı. Karar Resmi Gazete'de

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Yurt dışından gelen paketlerde vergi oranları artırıldı. Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi. Yeni gümrük oranları Resmi Gazete'de yayımlandı.

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi.

E-ticaret yolu ile yurt dışından getirilen ürünlerin vergisi artırıldı.

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak e-ticarette ticari olmayan ve ederi 30 Euro'yu geçmeyen aşmayan eşya ile ederi 1500 Euro'yu aşmayan ilaç türü eşyalar için vergileri yeniden düzenlendi.

Diğer yandan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde yukarıdaki oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi alınacak.

Bu oranlar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

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