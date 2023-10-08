Yurt dışından getirilen telefon sayısı 6 kat arttı

Geçen yıla göre bu yıl Türkiye’ye yurt dışından getirilen telefonların sayısı 6 kat arttı. IMEI kaydı yapılan yaklaşık 22,6 milyon telefondan 844 bini, yolcu beraberinde ülkeye getirilen telefonlardan oluştu. Bir önceki yıl ise bu rakam yalnızca 110 bindi.

Yurt dışından getirilen telefon sayısı 6 kat arttı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun açıkladığı Faaliyet Raporu'na göre 2021'de 11 milyon 951 bin 260 IMEI numarası ithalatçı başvurusuyla kaydedilirken, 2022'de bu sayı yüzde 15,26 azalışla 10 milyon 127 bin 34 oldu.

Söz konusu dönemde imalatçı başvurusuyla kayda alınan IMEI numarası sayısı ise yüzde 0,82 azalarak 11 milyon 726 bin 750'den 11 milyon 630 bin 668'e geriledi.

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PASAPORT KAYDI PATLADI

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilerek kayıt altına alınan cihaz sayısı aynı dönemde yüzde 666,31 artarak 110 bin 253'den 844 bin 877'ye ulaştı.

Böylece geçen yıl imalat, ithalat ile yolcu beraberinde getirilenler olmak üzere toplam 22 milyon 602 bin 579 cep telefonu Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde (MCKS) kayıt altına alındı.

GÜRCİSTAN'A TELEFON SEFERİ

Türkiye'de telefonlara uygulanan yüksek vergiler nedeniyle birçok insan Gürcistan ve Nahçıvan gibi yakın ülkelere giderek telefon alıyor. Bu telefonlar Türkiye'ye dönüldüğünde belirli bir ücret verilerek pasaporta işletilmek zorunda.

2023 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Bu işlemin ücreti 2022'de 2 bin 732 lirayken, 2023'ün ilk yarısında 6 bin 91 liraya çıkarıldı. Yılın ikinci yarısı için belirlenen ücret ise Cumhurbaşkanı kararıyla 20 bin liraya zamlandı.

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