Yurt dışından telefon alma hayalleri de suya düştü. Yüzde 6238 zam

Yurt dışından ucuz telefon almak isteyenlerin hayalleri suya düştü. Son 5 yılda IMEI kayıt harçları yüzde 6238 oranında arttı.

Yurt dışından telefon alma hayalleri de suya düştü. Yüzde 6238 zam

Döviz kurlarındaki artış ve vergi zamları nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatları adeta uçtu.

Ucuz telefona ulaşmak isteyen vatandaşların yurt dışından telefon alma hayalleri de suya düştü.

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL iken, Son 5 yılda bu tutar %6238 oranında artarak 31 bin 692 TL oldu.

Donanımhaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre, Türkiye’de akıllı telefonların gümrük fiyatlarının üzerinden dört farklı kalemde vergi alınıyor. Bunlar sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi ve son olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 31 BİN 692 TL OLDU

Yurt dışından telefon alanlar ise bu cihazları Türkiye’de kullanabilmek için belirli süre içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Halihazırda bu süre 120 gün ve bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor. Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı itibariyle yurt dışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu.

İŞTE YILLARA GÖRE IMEI KAYIT HARÇ ÜCRETLERİ

2015 131 TL

2016 138 TL

2017 149 TL

2018 500 TL

2019 1.500 TL

2020 1.838 TL

2021 2.006 TL

2022 2.732 TL

2023 Ocak 6.091 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

2024 Ocak 31 bin 692 TL

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